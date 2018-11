"Sete anos de prisão para mulher detida com 116 quilos de haxixe" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

A manchete do Açoriano Oriental destaca que o Tribunal de Ponta Delgada condenou ontem uma das duas mulheres detidas pela PJ em novembro de 2017 na posse de 116 quilos de haxixe - a maior quantidade apreendida nos Açores -, tendo absolvido a outra.

