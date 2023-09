Sessões públicas sobre Rede de Áreas Marinhas Protegidas

As sessões vão decorrer nas ilhas Terceira (terça-feira, às 18:00 locais, no auditório da Escola Profissional da Praia da Vitória), Faial (quinta-feira, às 18:00, no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, na Horta) e São Miguel (no dia 12 de setembro, às 18:00, no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada).

O executivo colocou em consulta pública o projeto de alteração ao decreto legislativo regional em vigor que propõe rever a Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores, do qual faz parte o Parque Marinho dos Açores.

“Esta proposta tem uma sólida fundamentação científica e envolveu um processo participativo que contou com os representantes dos diferentes setores de atividades ligadas ao mar, presentes em mais de 40 reuniões”, segundo a fonte.