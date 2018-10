Sessões de esclarecimento sobre o documento da EAE 2030 nos dias 29 e 31 de outubro

Segundo nota do Gacs, na segunda-feira, dia 29 de outubro, a sessão de esclarecimento decorrerá na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, pelas 16 horas.





Em São Miguel, a sessão de esclarecimento estará integrada no “Encontro com os Cidadãos”, evento organizado pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus em parceria com a Representação da Comissão Europeia em Portugal e com o Governo Regional dos Açores, a decorrer no dia 31 de outubro, pelas 15 horas, na Universidade dos Açores.





O documento base à elaboração da EAE 2030, que se encontra em consulta pública até ao dia 3 de dezembro, serve de suporte ao debate estruturante que o Governo Regional dos Açores quer fomentar em torno desta matéria, de forma a definir os termos em que a Estratégia se irá desenvolver, democratizando a energia e a definição de políticas públicas, acrescenta nota informativa do governo regional.