Sessão de esclarecimento sobre sanidade apícola na ilha de São Jorge

Pretende-se, ainda, reforçar a visibilidade do Mel dos Açores, classificado como Denominação de Origem Protegida (DOP) desde junho de 1996.

Este documento orientador e definidor de medidas de médio e longo prazo, a cargo de um grupo de trabalho constituído para o efeito, tem como grandes objetivos estratégicos o fortalecimento das organizações de apicultores, a melhoria das condições de produção e comercialização do mel, bem como dos produtos apícolas, para se estimular o rendimento dos pequenos e médios apicultores.

Refira-se que a Região a ultimar um plano de ação, tendo em vista o desenvolvimento sustentável da apicultura no arquipélago.

Aponta nota do Gacs que a ilha de São Jorge, à semelhança de outras no arquipélago, tem uma sanidade apícola de excelência, como comprova o facto de não existir nesta ilha a “Varroose”, doença que é considerada a principal ameaça às abelhas melíferas.

O encontro decorre no Serviço de Desenvolvimento Agrário, na Urzelina, pelas 20horas e tem como objetivo formar e informar, de modo a evitar práticas que possam colocar em risco a saúde das abelhas.

