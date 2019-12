Serviço de Proteção Civil da Madeira emite recomendações à população

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão sob aviso amarelo, as costas norte e sul da ilha da Madeira e o Porto Santo.

Nas partes norte e sul, bem como na ilha do Porto Santo o vento será forte de noroeste, com rajadas até 90 quilómetros por hora, prevendo-se períodos de precipitação por vezes forte, acompanhados de trovoada.

O IPMA agravou o aviso para laranja até às 00:00 horas de terça-feira, nas zonas montanhosas da ilha da Madeira, com rajadas que podem ir até os 130 quilómetros por hora.

O SRPC da Madeira recomenda uma “condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água”.

Também sugere a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e de outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas”.

As janelas e portas fechadas, a retiradas e objetos soltos nas varandas e peitorais das janelas, evitar viagens em zonas afetadas pela situação meteorológica adversa e a não circulação em zonas de prédios degradados, devido ao risco de derrocadas são outros concelhos da autoridade civil da Madeira.

Ainda realça o perigo das estruturas montadas como andaimes, toldos, tendas, telhados, “que poderão ser afetadas por rajadas mais fortes de vento, bem como a uma possível queda de árvores.

O SRPC recomenda “especial atenção à circulação ou a obstrução de vias, provocados por desprendimento de objetos provocados por ventos fortes, contínuos ou em rajada, nomeadamente às estruturas alusivas à quadra festiva”.

Estes avisos, têm por base os contactos entre o Comando Regional de Operações e o Observatório Meteorológico do Funchal, que justificam a situação com a ação conjunta do anticiclone dos Açores, centrado a sudoeste daquele arquipélago e de depressão a norte das Ilhas Britânicas.

O mau tempo na Madeira está previsto a partir da tarde de hoje até ao início da madrugada de segunda-feira, provocando períodos de chuva ou aguaceiros associados à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria.

A Proteção Civil refere que “os aguaceiros poderão ser pontualmente fortes em especial nas regiões montanhosas”, que o vento pode atingir os 120 quilómetros e os 90 quilómetros nas regiões costeiras.

“A partir do início da tarde do dia 15 (domingo) deverá registar-se um aumento da altura significativa das ondas que poderão chegar a sete metros durante do dia 16 (segunda-feira), (com máximos de 10 a 12 metros) na costa norte e 5 metros (nas zona oeste e sudoeste da Madeira).