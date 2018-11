As mais lidas

O eurodeputado Ricardo Serrão Santos terá sido uma das vítimas de um funcionário do PS que está a ser investigado devido à suspeita de ter desviado pelo menos 20 mil euros de subsídios pagos em dinheiro vivo pelo Parlamento Europeu para 12 viagens de 378 eleitores do continente, da Madeira e dos Açores.

DIAP está a investigar um denúncia relacionada com desvio de pelo menos 20 mil euros de subsídios pagos pelo PE para viagens de eleitores

