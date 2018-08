Sérgio Ávila destaca dimensão internacional do festival Folk Azores

“Este festival de folclore é para nós, não apenas um dos principais eventos que se realizam na Região, mas um dos principais eventos que se realizam no país”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota do Gacs e na cerimónia de boas-vindas do 34.º Folk Azores - Festival Internacional de Folclore dos Açores, iniciativa que conta com o apoio do Governo dos Açores.

“Da nossa parte, tudo faremos para que a vossa decisão de vir a este festival e a esta ilha corresponda totalmente às vossas expetativas”, frisou o governante, fazendo votos para que a “experiência destes dias”, de partilha de culturas, seja para todos "verdadeiramente inesquecível”.

A edição deste ano, que conta com a participação de 12 grupos de 11 nacionalidades, decorre até domingo, numa organização do Comité Organizador de Festivais Internacionais da Ilha Terceira (COFIT), estando previstas atuações em toda a ilha.

Além de um grupo folclórico da região do Ribatejo e outro da ilha Terceira, estão presentes participantes de Espanha, Estónia, Itália, Lituânia, República Checa, Roménia, Sérvia, Panamá, Índia e, pela primeira vez, da China.