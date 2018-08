Sérgio Ávila destaca a tendência de “redução consistente e sustentada” do desemprego nos Açores

“O número de desempregados nos Açores é, atualmente, o mais baixo desde de 2010, ou seja, há sete anos, tendo registado uma redução de 18 por cento face ao mesmo período do ano anterior”, frisou Sérgio Ávila.





A taxa de desemprego nos Açores, no 2º trimestre de 2018 desceu para os 8,2 por cento, o que demonstra, de acordo com Sérgio Ávila, citado em nota “um crescimento sustentado” do emprego nos Açores, sendo que "existem hoje "mais 2.605 açorianos empregados do que há um ano e mais 666 açorianos empregados do que no trimestre anterior”.







“É pois, o sétimo trimestre consecutivo em que se verifica um crescimento do emprego face ao mesmo período do ano anterior”, frisou o Vice-Presidente do Governo, adiantando que o número de açorianos empregados no segundo trimestre deste ano é 112.156, sendo o “segundo número mais elevado desde 2009”.







Para o governante, os dados confirmam que “a estratégia que o Governo dos Açores empreendeu, no sentido de promover o crescimento do emprego e a redução do desemprego, tem vindo a dar resultados”.