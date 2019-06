Serginho e Minhoca estão de saída do Santa Clara

As mais lidas

Nélson Estrela, conhecido por Minhoca, integrou a equipa do Santa Clara entre 2011 e 2013, tendo regressado ao clube que agora abandona em 2017.

A rescisão com os jogadores, ambos em final de contrato, foi anunciada na página de Facebook do Santa Clara, na qual o clube deseja “os maiores sucessos pessoais e profissionais” aos atletas e agradece pelo “profissionalismo”.

O guarda-redes Serginho e o médio Minhoca estão de saída do Santa Clara, anunciou o clube da I Liga de futebol, sendo que o guarda-redes segue para a segunda divisão, integrando o Varzim.

