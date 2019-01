Serena Williams avança com tranquilidade para a 2.ª ronda

As mais lidas

Na segunda eliminatória, Serena Williams, vencedora de 23 torneios do 'Grand Slam', vai enfrentar a canadiana Eugenie Bouchard ou a chinesa Peng Shuai.

Sete vezes campeã em Melbourne, a 16.ª jogadora mundial precisou de apenas 48 minutos para bater a 71.ª do 'ranking', pelos parciais de 6-0 e 6-2, tendo cedido apenas cinco pontos no primeiro 'set'.

A tenista norte-americana Serena Williams, recordista de títulos do 'Grand Slam', qualificou-se sem dificuldades para a 2.ª ronda do Open da Austrália, ao vencer a alemã Tatjana Maria em dois 'sets'.

