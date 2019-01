Senadora Democrata Kamala Harris anuncia candidatura presidencial nos EUA

As mais lidas

O nome de Kamala Harris junta-se aos das senadoras Elizabeth Warren e Kirsten Gillibrand, bem como ao do ex-secretário da Habitação Julián Castro, na corrida Democrata para uma candidatura presidencial em 2020.

Harris anunciou a sua candidatura no dia feriado que comemora a memória de Martin Luther King, ativista dos direitos civis.

