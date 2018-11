“Sempre que vou para um rali é para ganhar”

O piloto espanhol Pepe López é o convidado de honra na festa de encerramento do Campeonato dos Açores de Rali, o Lotus Rallye

Afinal o piloto espanhol Pepe López vai mesmo correr no Lotus Rallye, que começa esta sexta-feira com a Super Especial da Ribeira Grande.



Alheio à polémica que o levou a correr à última hora pela Sports & You e não pela Play/AutoAçoreana Racing, como estava inicialmente previsto, a jovem promessa dos ralis, com apenas 23 anos, afirma querer dar espetáculo e, se possível, ganhar o rali.



Pepe López realizou na tarde de quarta-feira um teste de preparação para o Lotus Rallye com o Citroën DS3 R5, no troço da Chã das Gatas, na Ribeirinha e afirmou estar “encantado” e “agradecido” por esta oportunidade de poder correr nos Açores, garantindo estar com “muita vontade” de correr e poder fazer “um bom rali, disputado em troços sempre muito difíceis”.







