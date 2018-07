Seminário na Universidade dos Açores assinala o Dia Nacional da Conservação da Natureza

O Dia Nacional da Conservação da Natureza vai ser assinalado em Ponta Delgada, esta sexta-feira, pelo Curso de Serviço Social da Universidade dos Açores, através de um seminário, que decorre pelas 17 horas, no Anfiteatro II da academia açoriana, sobre o tema da economia circular, em que serão abordadas boas práticas ao nível da agrocompostagem comunitária que estão a ser realizadas em Espanha (Madrid e Cáceres) e com um potencial de replicação para São Miguel.

O seminário vai ter como orador convidado o Jose Luis Fernández-Pacheco, vindo de Espanha para compartilhar conhecimentos e experiências. Jose Luis Fernández-Pacheco, é Doutorado em Sociologia e licenciado em Serviço Social, conta com uma vasta experiência em projetos de desenvolvimento comunitário em Espanha e noutras regiões do mundo. Atualmente, para além das atividades de docente e investigador, está ligado a dois projetos de intervenção comunitária que se inserem numa lógica de Serviço Social Verde (Green Social Work) em duas regiões de Espanha, designadamente "Madrid Agrocomposta" e "Comer e Mudar, tudo é começar" em Cáceres, aponta nota de imprensa.





O seminário irá contar também com a presença da secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, que irá partilhar as estratégias regionais para a sustentabilidade, até porque





Esta é uma oportunidade de dar a conhecer o contributo do serviço social nas questões ambientais, designadamente sensibilizar os assistentes sociais para práticas profissionais que possa acrescentar valor ao “Programa Regional para as Alterações Climáticas (PRAC)”.





Este evento resulta de um trabalho que tem vindo a ser consolidado ao longo deste ano entre o Curso de Serviço Social e o Núcleo de Estudantes de Serviço Social da Universidade dos Açores (NESSUA) e neste caso também em ligação à Associação Economias BioRegionais de Espanha.





Diz a nota esta iniciativa está alinhada com o compromisso do Governo dos Açores para com os objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030.