Semana difícil de Cristiano Ronaldo concluída com golo no triunfo da Juventus

O futebolista Cristiano Ronaldo, que viveu uma das piores semanas da sua vida, com a acusação de ter violado uma norte-americana em 2009, marcou hoje o segundo golo no triunfo da Juventus por 2-0 sobre a Udinese.

Após vários dias com várias manchetes internacionais devido a motivos extradesportivos, o jogador madeirense apresentou-se aparentemente sereno e cada vez mais integrado na ‘juve’, tendo hoje a oportunidade de marcar mais do que uma vez no êxito que mantém a Juventus líder isolada da liga italiana de futebol, com o pleno de 24 pontos em oito jornadas.

O desempenho positivo de Ronaldo foi coroado com golo aos 37 minutos, quando 'disparou, 'de primeira, cruzado e com o pé esquerdo, após passe do croata Mario Mandzukic.

Antes, aos 33, o médio uruguaio Rodrigo Betancour antecipou-se ao luso para, de cabeça, dar o melhor seguimento a um cruzamento de João Cancelo, muito ativo no ataque, e que aos 85, de fora da área, enviou uma ‘bomba’ à trave.

O êxito da ‘vecchia signora’ foi incontestado, podendo mesmo ter sido obtido por números mais expressivos, frente a um rival que também fez por merecer o golo.

O Nápoles, segundo classificado, e que agora está provisoriamente a nove pontos, recebe no domingo o Sassuolo, que surpreende com o quinto lugar.

Na segunda metade da tabela, o Cagliari venceu o Bolonha por 2-0, com tentos dos dois avançados, o brasileiro João Pedro (22) e Leonardo Pavoletti (68), ambos de cabeça.

Ainda hoje, o Empoli, antepenúltimo, que não vence há sete jogos nas várias competições, é anfitrião da Roma, que vem de três triunfos entre campeonato e Liga dos Campeões, mas que tem feito uma época modesta.