Seleção portuguesa treina na Suécia

A seleção lusa tem uma sessão agendada para as 16h00 (hora dos Açores), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 15h15 locais, igualmente na Friends Arena, Fernando Santos e um jogador ainda a designar vão marcar presença na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os suecos.

Por seu lado, e no mesmo local, os suecos treinam pelas 10h00, com conferência de imprensa do selecionador, Jan Andersson, e de um jogador pelas 11h00.

No domingo, no Porto, os titulares do encontro da estreia com a Croácia (4-1 no sábado, no Estádio do Dragão) ficaram em recuperação no hotel em que a comitiva lusa estava instalada e os restantes jogadores chamados por Fernando Santos treinaram no Estádio do Bessa, numa sessão à porta fechada.

De acordo as imagens divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo, que falhou o encontro com os croatas devido a uma infeção num pé, esteve no relvado do Bessa e poderá recuperar a tempo de defrontar a Suécia.

Baixa certa é a do médio André Gomes, que não viajou para solo sueco e abandonou o estágio da seleção nacional, devido a lesão.

O Suécia-Portugal está agendado para as18h45 e terá arbitragem do holandês Danny Makkelie.