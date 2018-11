Seleção portuguesa, sem Cristiano Ronaldo, concentra-se em Cascais

As mais lidas

Como era esperado, o capitão Cristiano Ronaldo voltou a ficar de fora das opções do selecionador Fernando Santos e só vai regressar à equipa em 2019.

A seleção portuguesa de futebol, ainda sem Cristiano Ronaldo, concentra-se esta segunda-feira em Cascais, tendo em visto o duplo embate com Itália e Polónia, da Liga das Nações, que serão os últimos jogos da formação lusa em 2018.

