Seleção portuguesa de futsal prepara Euro2022 com dois jogos nos Países Baixos

Estes desafios serão os primeiros dos lusos na qualidade de seleção campeã do mundo, título alcançado a 03 de outubro, na Lituânia.

No campeonato da Europa, a equipa treinada por Jorge Braz integra o Grupo A, precisamente, com os Países Baixos, a Ucrânia e o vencedor do ‘play-off’ entre a Sérvia e a Bielorrússia, que se realizará a 15 e 17 de novembro, em Kragujevac e em Minsk, respetivamente.

No Euro2022, que vai decorrer entre 19 de janeiro e 06 de fevereiro, na Ziggo Dome, em Amesterdão, e na Martíni Plaza, em Groningen, Portugal defende o título europeu alcançado em 2018, na Eslovénia.

Nas 13 vezes em que Portugal e Países Baixos se encontraram, registaram-se triunfos dos holandeses no primeiro e último embates, em 1992 e 2015, com os lusos a ganharem as 11 partidas remanescentes.