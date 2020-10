Seleção de sub-21 decide apuramento para o Euro2021 com três jogos no Algarve

A equipa comandada por Rui Jorge vai defrontar os bielorrussos e os holandeses no Estádio Municipal de Portimão, em 12 e 18 de novembro, respetivamente, sendo que, pelo meio, joga com os cipriotas no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, no dia 15.

Os três encontros têm início agendado para as 19:30.

Após sete partidas disputadas, Portugal ocupa o segundo lugar do grupo 7 de qualificação para o Euro2021, com 18 pontos, menos seis do que os Países Baixos, que tem mais um encontro realizado. A Noruega é terceira colocada, com 10 pontos, à frente de Bielorrússia, com oito, Chipre, com sete, e Gibraltar, ainda sem pontuar.

Apuram-se para a fase final do Campeonato da Europa de 2021, que decorrerá na Hungria e na Eslovénia, os vencedores dos nove grupos de qualificação e os cinco melhores segundo classificados, aos quais se juntarão os dois anfitriões.