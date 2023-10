Seleção de futsal de sub-19 dá a volta à Espanha e vence no Europeu

Os lusos estiveram a perder por 2-0, contudo mantiveram sempre a serenidade e consistência, acabando por triunfar num desafio em que foram, em boa parte do tempo, melhores, valendo à Espanha, em diversos momentos, a atuação superior do seu guarda-redes Pau López.

Portugal não podia começar pior, pois, logo no primeiro minuto, um livre na lateral culminou com assistência para a zona do guarda-redes, onde Bruno Maior, infeliz, acabou por fazer autogolo.

Os pupilos de José Luís Mendes não se perturbaram e assumiram o controlo, contudo ou falhavam na finalização ou, acima de tudo, tinham em Pau López um guarda-redes intransponível.

Contra a corrente, numa transição ofensiva rápida e com espaço, a bola chegou a Pol Cano que, aos 16 minutos, ampliou para 2-0, agravando um resultado que já soava a injusto, até porque, entretanto, Afonso Serra e Victor Ramos já tinham atirado ao ferro.

A Portugal valeu o tento de Tomás Colaço de livre direto por acumulação de faltas, consumado a 40 segundos do intervalo.

A igualdade surgiu logo aos 22 minutos, num golo esquisito, em que Ramos acabou por fazer autogolo com a barriga, apesar dos espanhóis reclamarem que a bola não transpôs a linha.

O mais belo golo pertenceu a Lúcio Rocha (29), que, com classe, passou em 'slalom' por três adversários antes de rematar de pé esquerdo, consumando a reviravolta (3-2) que Juan Moreno (33) anularia num livre em que o guarda-redes luso parece mal batido.

Foi em recuperação ofensiva que Portugal conquistou vantagem numérica e Tomás Colaço (36) fez o 4-3, numa fase final que obrigou os espanhóis a jogar com guarda-redes avançado, sendo assim que sofreram o quinto, a 22 segundos do fim, com uma intercepção a resultar em contra-ataque com a baliza 'deserta' que Pedro Santos concluiu.

Portugal defronta agora a França na segunda-feira e a Croácia na quarta-feira, sendo que os dois primeiros avançam para as meias-finais, que se disputam na sexta-feira, dois dias antes da final.