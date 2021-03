Atletismo/Europeus

Seleção chega a Lisboa com medalhados a pensar em Tóquio2020

A seleção portuguesa de atletismo chegou na noite de segunda-feira a Lisboa, vinda de Torún, Polónia, com três medalhas de ouro na bagagem e com o sonho de as repetir nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.