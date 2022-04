Seis mortes e 755 novos casos de infeção em Portugal nas últimas 24 horas

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado hoje estão internadas 386 pessoas, menos 13 em relação a terça-feira, das quais 68 em cuidados intensivos, menos seis nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa (1), na região Norte (1), no Alentejo (2) e Algarve (2).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.968 pessoas e foram registados 1.068.510 casos de infeção.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.719), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.848).

Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9.422 eram homens e 8.546 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos menos 52 casos, para um total de 30.495, e que 801 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.020.067 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde subiu (mais 50), situando-se nos 27.441.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 493.624 homens e 574.176 mulheres, segundo os dados da DGS.

Entre as novas infeções destacam-se as crianças entre 0 e 9 anos com 137 novas infeções, seguidas das faixas etárias dos 60 aos 69 anos (mais 98), dos 20 aos 29 anos (mais 91), dos 10 aos 19 (mais 88), dos 30 aos 39 anos (mais 88) e dos 40 aos 49 anos (mais 88).

Nas pessoas com mais de 80 anos registaram-se 29 novos casos, na faixa etária entre os 70 e os 79 houve mais 54 infeções e entre os 50 e os 59 mais 84.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 295 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 413.272 casos e 7.673 mortos.

A região Norte registou 213 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 410.021 casos de infeção e 5.553 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 117 casos, perfazendo 142.729 infeções e 3.142 mortos.

No Alentejo foram assinalados 37 novos casos de infeção, totalizando 38.821 contágios e 1.024 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 60 novos casos, acumulando-se 42.599 contágios pelo SARS-CoV-2 e 462 óbitos.