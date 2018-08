Seis empresas já foram captadas e instaladas através do ‘Terceira Tech Island’

“Já conseguimos captar e instalar na Praia da Vitória seis empresas nacionais e internacionais na área das tecnologias, recrutando para o efeito os formandos que têm sido disponibilizados através dos programas de formação desenvolvidos no âmbito do ‘Terceira Tech Island’”, afirmou Sérgio Ávila, citado em nota do Executivo.

Nesse sentido, adiantou que as empresas ACIN - iCloud Solutions, Bool, B-Synergy, Bring, CodeforAll e Glintt estão já instaladas e a desenvolver a sua atividade na Praia da Vitória, recrutando programadores formados no âmbito do ‘Terceira Tech Island’.

“A última empresa a instalar-se na Praia da Vitória foi a Glintt – Global Intelligent Technologies, uma das maiores empresas tecnológicas nacionais”, frisou Sérgio Ávila.

Para o titular da pasta do Emprego e Competitividade Empresarial, o balanço do ‘Terceira Tech Island’ é “extremamente positivo” e assume-se como um “enorme sucesso, superando as expetativas que tínhamos no seu desenvolvimento inicial”.





Segundo acrescenta a nota , o projeto conjuga a captação de empresas para instalação na Praia da Vitória com o desenvolvimento de um programa de formação intenso e exigente, mas que assegura “um enorme grau de empregabilidade”.

O vice-presidente do Governo destacou ainda a “excelente dinâmica na captação de empresas, de criação de emprego qualificado e também de consolidação de um projeto que irá, com certeza, na sua plenitude, criar condições para até anular os impactos de redução da atividade da Base das Lajes”.