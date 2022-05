Segurança Rodoviária, GNR e PSP iniciam hoje campanha sobre riscos de usar telémovel ao volante

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), GNR e PSP iniciam, esta terça-feira, uma campanha para alertar os condutores sobre as "consequências negativas e mesmo fatais” do uso do telemóvel durante a condução.