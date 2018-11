Seferovic falha receção do Benfica ao Moreirense

Seferovic, que tem sido habitual titular na frente de ataque dos 'encarnados', tem, de acordo com o boletim clínico divulgado no site do clube, uma mialgia no adutor esquerdo.

Além do suíço, saem das escolhas do treinador Rui Vitória o guarda-redes Svilar e o médio Alfa Semedo, por opção, entrando na convocatória o guardião Bruno Varela, o médio Samaris e o avançado Ferreyra.

Ainda de fora das escolhas, por lesão, estão os defesas Ebuehi, a recuperar de uma lesão no joelho, e Lema, que tem uma microrrutura no adutor esquerdo.

Pela primeira vez ausente do boletim clínico, após uma grave lesão num joelho, o croata Krovinovic ainda não foi chamado.

O Benfica, terceiro classificado, recebe, a partir das 20:30 de sexta-feira, o Moreirense, 12.º, em jogo da nona jornada da I Liga.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela e Odysseas.

- Defesas: Conti, Grimaldo, Rúben Dias, Jardel e André Almeida.

- Médios: Fejsa, Gabriel, Cervi, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Samaris, Rafa, João Félix e Gedson.

- Avançados: Jonas, Ferreyra e Castillo.