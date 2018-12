SEF deteta documentos falsificados no Aeroporto de Ponta Delgada

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou, no Aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, durante o controlo de um voo para o Canadá, dois cidadãos estrangeiros com documentos falsificados.

O casal apresentou, aquando do controlo de fronteira, passaportes falsificados, refere o SEF em comunicado.





O casal foi presente ao Tribunal Judicial de Ponta Delgada para validação da detenção e aplicação de medidas de coação.





Também esta semana, no Aeroporto de Lisboa, foi intercetado um cidadão estrangeiro portador de documento de identificação fraudulento. O cidadão viajava com destino a Dublin. O documento que apresentou, no qual havia sido substituída a fotografia, constava nas bases de dados como furtado.