Sede dos republicanos em Washington evacuada após envio de frascos com sangue a Trump

Equipas policiais de materiais perigosos foram destacadas depois dos frascos terem sido descobertos, adiantou a Polícia do Capitólio dos Estados Unidos, acrescentando que a investigação está a decorrer.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), não ficou claro se alguém entrou em contacto com o sangue ou a quem pertencia, ou ainda se os frascos continham alguma mensagem.

Os frascos foram endereçados a Trump, segundo fonte ligada ao processo que falou à AP sob condição de anonimato.

O presidente do Comité Nacional Republicano (RNC, na sigla em inglês), Michael Whatley, condenou o “ataque revoltante”, mas não adiantou mais detalhes.

“Estamos gratos às autoridades, que responderam rapidamente e garantiram a segurança de todos. O encerramento foi cancelado e o pessoal retomou as suas funções porque continuamos sem ser intimidados e implacáveis nos nossos esforços para eleger o Presidente Trump para a Casa Branca”, sublinhou Whatley, citado num comunicado.

Na semana passada, a Polícia do Capitólio tinha emitido um comunicado a aconselhar as pessoas a evitarem o quarteirão onde o RNC está localizado, a uma curta caminhada a sudeste do Capitólio.

A liderança escolhida a dedo por Trump - incluindo a sua nora, Lara Trump, como vice-presidente nacional do partido e o ex-presidente do Partido Republicano da Carolina do Norte, Michael Whatley, como presidente do RNC - assumiu recentemente o RNC.

Um conselheiro sénior da campanha de Trump, Chris LaCivita, assumiu o cargo de chefe de gabinete do RNC.

Trump prepara-se para completar a terceira nomeação presidencial consecutiva do Partido Republicano e o incidente de hoje surge a menos de dois meses da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee, onde Trump deverá tornar-se o candidato oficial do partido para as presidenciais de 2024, sendo esperados protestos significativos.

De acordo com uma carta enviada no mês passado aos serviços secretos, o conselheiro do RNC, Todd Steggerda, pediu às autoridades que mantivessem os manifestantes mais afastados do local do que o inicialmente planeado, argumentando que o plano previsto “cria um risco de segurança elevado e insustentável para o público presente”.

Até às convenções nacionais dos dois partidos, nas quais Biden (democrata) e Trump já têm a nomeação garantida, ainda faltam oito primárias.

Ambos os partidos irão realizar primárias nos estados de Montana, Nova Jersey, Novo México e Dakota do Sul, enquanto os democratas irão também a votos em Idaho, no distrito de Columbia, e nos territórios de Guam e Ilhas Virgens.