Sede do Operário está à venda por 850 mil euros

Construído ao longo de duas fases, entre 1995 e 2005, a venda do espaço situado em frente ao portinho de São Pedro, na orla marítima da cidade da Lagoa, já decorre há largos anos e foi a solução encontrada pela atual direção para fazer face ao passivo de cerca de meio milhão de euros que pende sobre o clube há várias décadas.



A 25 de março de 2022, numa assembleia geral extraordinária, os sócios do Operário aprovaram, por maioria, a atribuição de poderes ao presidente dos fabris, Paulo Juromito, para alienar parte, ou a totalidade, das frações que compõem o edifício da sede social do clube lagoense.



O objetivo da venda de todas as frações (cinco no total) da sede social é permitir ao clube começar a cumprir com as obrigações decorrentes do Plano Especial de Revitalização em curso.



A sede social do Operário ocupa uma área total de 463,98m, dispondo de uma área de implantação de 408,98m2. Já a área bruta privativa e de 1.095,40m2.



De acordo com a divulgação da imobiliária que está a promover a venda, o “imóvel encontra-se em bom estado de conservação, com excelente vista e acesso ao mar”, constituindo um espaço “ideal para transformar num hostel ou apartamentos turísticos”.