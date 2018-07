Sede do Clube Motard de Capelas inaugurada dia 24

A junta de freguesia de Capela, inaugura, no próximo dia 24 de julho, pelas 20 horas, a sede do Clube Motard de Capelas.

O grupo fundado em setembro de 2017 e conta com cerca de 22 elementos que se agregaram em prol de um objetivo comum: a confraternização, a fraternidade e solidariedade, a troca e partilha de ideias e a promoção do motociclismo e do espírito motard.

É ainda objetivo do grupo a colaboração e associação a iniciativas de outros clubes motards, de identidades públicas e privadas e o desenvolvimento da Vila de Capelas

Para Rui Sousa, presidente da junta de freguesia da Vila de Capelas, citado em nota de imprensa, refere que "esta é uma estratégia de reabilitação urbana já adotada por este executivo no que aos antigos postos de recolha de leite diz respeito. Em 2017, e também num outrora posto de recolha de leite, foi inaugurada a sede do Clube de Patinagem da Vila de Capelas. A BEL Portugal, neste sentido, é parceira fundamental para que a junta de freguesia encetasse os esforços necessários, transformando mais um posto de leite abandonado num local de associativismo e, inerentemente, promotor da Vila de Capelas".

A cerimónia da próxima terça-feira irá contar com a presença de motards de toda a ilha,associados e direção, bem como o executivo e membros da assembleia de freguesia e representantes do Governo Regional dos Açores e de outras instituições locais.