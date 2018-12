Sede da Associação de Aikido dos Açores confere ao Livramento centralidade regional

A sede da Associação de Aikido dos Açores “cumpre com a política de coesão territorial do município de Ponta Delgada e vem conferir ao Livramento uma outra centralidade no contexto regional”, disse José Manuel Bolieiro, presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na inauguração da infraestrutura.

Na ocasião o presidente da autarquia destacou a excelente cooperação institucional entre o município de Ponta Delgada e a Junta de Freguesia do Livramento, enaltecendo a capacidade dos eleitos locais (Junta e Assembleia) na identificação das prioridades para a freguesia acompanhada de uma atitude de resiliência.

Por seu turno, o presidente da Junta de Freguesia do Livramento, Manuel António Soares, expressou a sua satisfação pela concretização desta aspiração da Associação e pela determinação da Câmara Municipal de Ponta Delgada e do seu presidente.

Afirmou estar perante uma “excelente infraestrutura desportiva, construída de raiz e de dimensão regional”. Referiu-se a José Manuel Bolieiro como um “político de referência” que cumpre com o ditado “palavra dada, palavra honrada” e agradeceu, igualmente, o empenho do vereador do Desporto, Pedro Furtado.

Mário Medeiros, presidente da Associação de Aikido dos Açores, afirmou ser uma ocasião muito importante para o Aikido regional. A sede, prosseguiu, “é uma ferramenta essencial para todos os elementos espalhados pelas ilhas, mas que terá Ponta Delgada como polo”.

O presidente da Federação Portuguesa de Aikido também esteve presente na cerimónia, o que evidencia a importância do equipamento desportivo.

Situada junto à escola, do Plano dos Centenários, EB/JI do Livramento, a Sede da Associação de Aikido dos Açores, obra que teve um custo de 150 mil euros, é um edifício com uma área de construção de 230 metros quadrados, distribuídos num só piso.