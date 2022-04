Secretário-geral do PCP reduz agenda de hoje devido a operação da estenose carotídea

Em comunicado, o partido referiu que “face à necessidade de encurtamento da agenda” de Jerónimo de Sousa, o dirigente comunista apenas vai estar presente no encontro com elementos das organizações representativas dos trabalhadores, em Matosinhos.

As restantes iniciativas previstas para o dia de hoje, nomeadamente um encontro com intelectuais e elementos da Cultura, no Porto, ao final da tarde, e uma sessão pública em Vila Nova de Gaia, às 21h30, realizar-se-ão com as participações de Diana Ferreira, cabeça de lista da CDU pelo círculo eleitoral do Porto, e Jaime Toga, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

O PCP confirmou à Lusa que o líder parlamentar do partido, João Oliveira, vai participar no debate de quarta-feira, com o presidente do PSD, Rui Rio, transmitido na SIC, e no debate com todos os líderes de partidos com representação parlamentar, na RTP, dia 17 de janeiro.

Jerónimo de Sousa vai ser submetido a uma operação urgente “da estenose carotídea (à carótida interna esquerda), que não pode ser adiada para depois das eleições”, na quarta-feira.

O PCP indicou, através de uma nota, que o dirigente do partido “vai ser internado na quarta-feira” e prevê que “retome no final da próxima semana a sua intervenção política, nomeadamente na campanha eleitoral em curso para a Assembleia da República”.

“Durante os dias de internamento e recuperação, mantém-se a agenda com as ações de campanha programadas para o secretário-geral, nas quais a partir de amanhã e durante este período será substituído pelos camaradas João Ferreira e João Oliveira, membros da Comissão Política e candidatos à Assembleia da República”, acrescenta.

João Oliveira é o líder parlamentar do PCP. João Ferreira deixou o cargo de eurodeputado em julho de 2021 para se dedicar à candidatura autárquica em Lisboa. Foi candidato a Presidente da República no ano passado e é atualmente vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Tanto João Ferreira como João Oliveira integram a Comissão Política do Comité Central do PCP.