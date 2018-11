Secretário Geral da Juventude Socialista visita ilhas do triângulo na próxima semana

Acompanhado pelas estruturas partidárias da região e por alguns empresários locais, Ivan Gonçalves, o secretário-geral da Juventude Socialista, "irá conhecer alguns dos casos de sucesso, conhecer e assinalar os bons exemplos da resiliência económica, social e política", adianta a JS em nota enviada às redações.

Na ilha de São Jorge o programa de atividades inclui visitas a locais como o Engenho da Cruz, a Fábrica da Insular, os Vinhos terras do avô e algumas empresas que atuam na área das atividades marítimo-turísticas, da saúde e do turismo.

Já no Faial (dia 20) Ivan Gonçalves, estará de visita à Fundação Rebikoff-Niggeler, uma empresa de exportação de peixe e um empreendimento turístico.

Estando algumas das visitas inseridas no âmbito do Fórum do Trabalho Digno da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves considera que “o contacto com a realidade do mundo laboral é fundamental para um maior conhecimento e defesa das verdadeiras preocupações da Juventude Socialista em assuntos como as alterações à atual legislação laboral, a importância do sindicalismo entre os jovens e o combate à precariedade”.

O programa de dois dias termina com uma reunião com a Associação de Jovens da Ilha do Faial e a participará num convívio com jovens daquele concelho.