Secretário do Mar defende compromisso social sobre apanha da amêijoa

A amêijoa-boa (‘Ruditapes decussatus’) produzida na lagoa é a única espécie de molusco bivalve atualmente explorada de forma comercial nos Açores.

"Iniciámos um processo de cogestão pioneiro, não se pretendendo centralizar este processo em imposições […], mas sim dando relevo à corresponsabilização de todos os intervenientes, sendo de maior importância assumirmos, todos, um compromisso social em torno de um objetivo comum que é a conservação e a sustentabilidade da espécie e da própria lagoa”, referiu Manuel São João.

O governante falava na abertura dos trabalhos da sétima reunião da Cogestão da Amêijoa da Fajã da Caldeira de Santo Cristo.

A Secretaria Regional do Mar e das Pescas, através da Direção Regional das Pescas, assinou recentemente um contrato com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera para a aquisição de serviços para a classificação e monitorização da lagoa como Zona de Produção de Moluscos Bivalves, tornando-se no primeiro sítio dos Açores incluído no Sistema Nacional de Monitorização de Moluscos Bivalves.