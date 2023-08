Secretaria Regional da Saúde lamenta morte de Álvaro Gregório

“O seu brio profissional não é o único motivo pelo qual deixa saudades. A sua personalidade afável e bem-humorada, a preocupação com os seus pacientes e o bom nome que trouxe aos Açores são outras razões para ter deixado a sua marca indelével, facto publicamente reconhecido pela Assembleia Legislativa dos Açores, que o agraciou com a Insígnia Autonómica de Mérito Profissional, na celebração do Dia dos Açores de 2012, tal como fez a Presidência da República, ao conferir-lhe o grau de Comendador da Ordem de Mérito”, refere a secretaria numa nota publicada no ‘site’ do Governo.

Natural da Graciosa, Álvaro Gregório foi diretor do Centro de Saúde de Ilha e exerceu medicina igualmente no Hospital de Angra do Heroísmo, especializando-se em Medicina Interna e em Imunoalergologia. Foi diretor do Serviço de Medicina, bem como presidente do Conselho de Administração.

“Já aposentado, continuou a trabalhar no Centro de Oncologia dos Açores e fez trabalho voluntário em algumas instituições como a Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo, nomeadamente na geriatria”, segundo a nota.