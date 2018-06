Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade recebida na Horta

As mais lidas

A autarquia possui, igualmente, uma Conselheira Municipal para Igualdade e foi convidada, como 'study case', a apresentar oPlano Municipal para a Igualdade, no âmbito do II Encontro Regional de Boas Práticas sobre a Importância da Igualdade de Género nas Políticas Locais, que decorreu na passada segunda-feira, na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira.

