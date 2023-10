Secretária de Estado diz que meios foram reforçados e deixa apelo à população

Em conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa), Patrícia Gaspar afirmou, não ser possível saber quais as zonas onde a situação possa ser mais intensa.

“A informação que temos é que todo o continente será afetado por precipitação intensa, vento forte e agitação marítima. Nas últimas 48 horas, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil já vinha a acompanhar a evolução das previsões e em função disso, em termos de medida de antecipação, foi reforçada a capacidade de intervenção dos corpos de bombeiros e diferentes agentes de proteção civil, elevando o estado especial de alerta para laranja, que estará em vigor até às 00:00 [de sexta-feira]”, disse.

Patrícia Gaspar realçou também ter sido reforçado o contacto com as autarquias, que “têm um papel importante de primeira linha no seu território”.

A secretária de Estado da Proteção Civil lembrou que na quarta-feira foram também enviados SMS de alerta para o mau tempo à população e que os serviços de atendimento na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) foram reforçados.

Foi também reforçado o contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para se conseguir “garantir um permanente reforço das informações relativamente ao que são as bacias hidrográficas e o comportamento dos principais cursos de água”.

Patrícia Gaspar deixou um apelo à população para que procure restringir deslocações desnecessárias, para garantir a máxima proteção de todos.

“Ter um enorme cuidado no que diz respeito à condução, assumindo uma condução defensiva, evitando estradas com sinais de inundação, evitar tudo o que seja presença e atividades na orla costeira, fixar estruturas que podem cair e garantir a limpeza dos sistemas de escoamento das águas pluviais”, indicou.

Por sua vez, o comandante nacional da ANEPC, André Fernandes, disse que está previsto que o pico da tempestade ocorra entre o meio da manhã e o meio da tarde.

“São cerca de seis horas de situação meteorológica adversa. […] Os serviços municipais estão no terreno para minimizar os efeitos das ocorrências”, indicou.

André Fernandes fez também um ponto de situação do mau tempo relativo ao período entre as 20:00 e as 24:00 de quarta-feira, em que houve um pico de precipitação localizada na Área Metropolitana do Porto, com 546 ocorrências.

“Desde a entrada em vigência do estado especial de alerta laranja [às 00:00 de hoje] temos um acumulado de 955 ocorrências. Cerca de 90% centraram-se na Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa, com inundações em meio urbano, quedas de árvores e de estruturas pela ação do vento, e nesse sentido relembramos a todos que adotem os comportamentos necessários e as medidas de autoproteção”, disse.

Todos os distritos de Portugal continental estão hoje sob avisos meteorológicos laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) devido ao mau tempo.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, com a passagem da depressão Aline, vento de sudoeste, tornando-se gradualmente forte nas regiões Centro e Sul a partir do início da manhã, com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora (km/h), em especial no litoral a sul do Cabo Mondego e incluindo a costa sul do Algarve, e nas serras destas regiões.

O IPMA indica que localmente poderão ocorrer rajadas pontualmente superiores aos 110 km/h, bem como fenómenos extremos de vento.

Quanto à chuva, deve aumentar de frequência e intensidade a partir da manhã, e, ao nível da agitação marítima, espera-se para a costa ocidental ondas do quadrante oeste com quatro a cinco metros, aumentando para cinco a sete metros de altura e podendo atingir uma altura máxima até 14 metros.

Na costa sul do Algarve as ondas serão de sudoeste, aumentando para quatro a 4,5 metros durante a tarde.