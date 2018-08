Secção antiterrorista da Scotland Yard assume investigação do incidente em Westminter

As mais lidas

O motorista do veículo, cuja identidade ainda é desconhecida, foi detido no local após o incidente, adianta a Scotland Yard.

A polícia metropolitana londrina informou, entretanto, que nenhum dos feridos no acidente corre risco de vida.

Segundo a Scotland Yard, a estação foi encerrada por um alerta de segurança, tendo o trânsito também sido cortado numa grande área em torno do Parlamento britânico.

Na sequência deste incidente e por questões de segurança foi encerrada estação de metro de Westminster, em Londres, segundo as forças de segurança.

"Mesmo que mantenhamos a mente aberta, o comando [da polícia metropolitana] direcionou a investigação sobre o incidente de Westmisnter", que fez dois feridos, afirmou a polícia no ‘twitter’.

A secção antiterrorista da Scotland Yard assumiu a liderança da investigação do incidente em Westminter, em que um carro colidiu esta terça-feira contra as barreiras de segurança colocadas em frente ao Parlamento britânico, anunciou a polícia.

