SDPA entrega participação criminal contra o Diretor Regional da Educação e presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Domingos Rebelo

O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores,entregou esta manhã, no Ministério Público em Ponta Delgada, uma participação criminal contra o Diretor Regional da Educação, José António Freire e a presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária Domingos Rebelo, Helena Lourenço.



Segundo comunicado enviado esta manhã às redações, em causa está a convocação de reuniões de conselho de turma, nomeadamente do 9.º ano, ao abrigo dos serviços mínimos decretados para as escolas, na dependência do Ministério da educação e que não têm aplicação legal na Região Autónoma dos Açores.



A entrega do documento teve lugar na manhã desta segunda-feira.