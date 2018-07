SDPA entrega esta segunda feira participações criminais

O presidente do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, José Pedro Gaspar, entrega esta segunda-feira, nos serviços do Ministério Público, em Ponta delgada, a fim de proceder à entrega de diversas participações criminais contra o Diretor Regional da Educação José Freire, a Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Lúcia Moniz, e contra o presidente do Conselho Executivo da Escola Secundária da Lagoa, Alexandre Oliveira, o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Vila de Capelas, Mariano Pereira, e a presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Água de Pau, Joana Medeiros, em virtude da convocação de reuniões de conselho de turma, nomeadamente do 9.º ano, ao abrigo dos serviços mínimos decretados para as escolas na dependência do Ministério da Educação e que não têm aplicação legal na Região Autónoma dos Açores.

Segundo avança nota do sindicato, durante o dia de hoje serão ainda entregues outras três participações criminais contra o Diretor Regional da Educação José Freire, a Diretora de Serviços de Recursos Humanos, Lúcia Moniz, e contra o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Povoação, Tiago Pinto, o presidente do Conselho Executivo da Escola Básica Integrada de Ponta Garça, João Reis, e a presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, Graça Melo, motivadas pelas mesmas razões.