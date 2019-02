Saúde, educação e rede viária em destaque na visita

Os setores da saúde e da educação estiveram em destaque nas iniciativas que os deputados do PS/Açores realizaram terça-feira, na freguesia de Capelas, para privilegiar o contacto no terreno, escutar os vários intervenientes e dialogar sobre os desafios com que se confrontam atualmente.

A Unidade de Saúde de Capelas e as obras da EBI de Capelas foram dois dos locais onde os parlamentares estiveram reunidos.

De acordo com comunicado, os deputados eleitos pela ilha de São Miguel, estiveram também na zona de requalificação da envolvente à EBI de Capelas (Rua do Rosário – E.R./Rua do Navio – E.M), altura em que destacaram a importância das redes viárias para o acesso e circulação em segurança.

Ao início da tarde, os deputados socialistas da Assembleia Legislativa dos Açores visitaram as atuais instalações da Junta de Freguesia de Capelas, onde reuniram com o presidente, para aprofundar as informações sobre os projetos em curso e já programados para a localidade. Diz a nota que foi possível verificar o bom trabalho que está a realizar o autarca, ao nível de serviços providenciados pela junta às populações, nomeadamente, na colaboração com a RIAC e posto de saúde, ao nível da manutenção de edifícios públicos e no apoio social à população.