Saúde decide sobre Azores Rallye “no prazo de 8 a 10 dias”

Na conferência semanal de avaliação da pandemia na Região, o responsável pela Saúde lembrou que ainda falta um mês para a prova organizada pelo Grupo Desportivo Comercial - reagendada para os dias 6, 7 e 8 de maio - e que está dependente do evoluir da situação epidemiológica nos Açores.

“Neste momento, como temos dito, tudo está dependente da pandemia. Não se pode planear o médio longo prazo. Tudo se altera de um dia para o outro. Tudo pode sair gorado porque ninguém tem uma bola de cristal”, começou por referir.

O secretário regional acrescentou que tem havido um trabalho bastante próximo entre a autoridade de saúde, a comissão de acompanhamento da pandemia e o GDC e que todos estão cientes “do risco que é organizar um evento desta dimensão” nos tempos atuais.

E usou como exemplo o caso do Grande Prémio de Ponta Delgada em motocrosse, previsto para o dia 18 de abril, em São Miguel, e que foi adiado por não ter autorização.

“Como foi adiado uma prova de motocrosse, se percebermos que na próxima semana, no prazo de 8 a 10 dias, a evolução da pandemia para as datas do rali, será tomada uma decisão relativamente a isso. Se percebermos que a situação evolui no sentido de haver restrições de liberdade, será cancelada a prova”.

De recordar que o Azores Rallye 2021 já foi adiado, tendo passado de 25 a 27 de março para a atual data.