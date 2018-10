SATA reforça operação no Natal e passagem de ano

A companhia aérea açoriana, vai reforçar a sua operação, no período compreendido entre 14 de dezembro e 7 de janeiro de 2019, com 26 voos na Azores Airlines e 12 voos extraordinários na SATA Air Açores.

Em comunicado, a companhia aérea açoriana, explica que este reforço deve-se “ao natural acréscimo de procura na época natalícia e de passagem de ano”.

Desta forma, a Azores Airlines vai reforçar as frequências entre os Açores e o continente, nomeadamente nas rotas Lisboa - Horta – Lisboa; Lisboa - Pico - Lisboa e Porto - Ponta Delgada – Porto; bem como entre Ponta Delgada e o Funchal.

No que diz respeito a rotas internacionais, a companhia vai aumentar o número de frequências para a América do Norte (Boston) e para Cabo Verde (Praia),perfazendo um total de 26 voos, em relação à operação regular de inverno.

Por seu turno, a SATA Air Açores planeou um reforço das ligações no interior dos Açores com a realização de 12 voos extraordinários e aumentos de capacidade (trocas de equipamento) em outros 40 voos, “perspetivando-se que ainda se venham a disponibilizar mais voos extraordinários e aumentos de capacidade com o evoluir da procura”, acrescenta o comunicado.