SATA quase triplica prejuízo para 41 milhões num ano

Nesta edição, é possível ainda encontrar mais informação sobre a apreensão de mais de um quilo de cocaína na ilha das Flores e sobre um novo serviço da Proteção Civil para facilitar a comunicação com cidadãos surdos; e ler uma entrevista com o advogado Sérvulo Correia.

O novo centro de triagem de resíduos recicláveis, ontem inaugurado em São Miguel, está na foto da capa, onde se noticia também o apelo do Ministro da Agricultura para que sejam antecipados apoios comunitários aos produtores açorianos por causa da seca.

Contas do Grupo SATA foram conhecidas ontem, no mesmo dia em que o Governo revelou que decidiu, a 2 de julho, aumentar o capital social da SATA Air Açores

