SATA lança concurso para reforçar abastecimento de água no aeródromo de São Jorge

“Por razões de segurança operacional, é necessário dotar o aeródromo da ilha de São Jorge de um sistema eficaz de abastecimento de água, que garanta o fornecimento em condições de pressão, caudal e com as reservas necessárias perante uma situação de avaria na rede pública de abastecimento de água”, explica a SATA Gestão de Aeródromos, S.A., concessionária do serviço público aeroportuário de apoio à aviação civil nos aeródromos regionais.

Em comunicado, a SATA refere que a empreitada daquele sistema de abastecimento no aeródromo de São Jorge tem "um prazo de execução de 300 dias" e compreende a construção de um reservatório com duas células cilíndricas, em betão armado, com capacidade de 250 m3 cada, e uma câmara de manobras em betão armado, onde serão instalados o grupo hidropressor, sistema de tratamento de água e restantes equipamentos hidráulicos associados.

A empreitada integra outros trabalhos como sejam "terraplanagens, infraestruturas elétricas, de construção civil, arranjos exteriores, incluindo infraestruturas de interligação com redes já existentes e a implementar", acrescenta a mesma nota.

A SATA Gestão de Aeródromos adianta ainda que os potenciais interessados neste concurso têm 35 dias, a contar desta data, para apresentar proposta.