SATA diz ser responsável por 78% dos movimentos em Ponta Delgada

Em nota de imprensa, o grupo referiu que que a SATA Air Açores “é a companhia aérea com mais movimentos registados”, enquanto a Azores Airlines “é a companhia aérea com mais passageiros transportados”, de acordo com o boletim trimestral da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).

“Este valor representa um aumento de 5,0 pontos percentuais face ao período homólogo”, é referido.

A SATA Air Açores “lidera a tabela das companhias aéreas que mais movimentos registaram nos meses em análise, com 52% do total dos movimentos registados, versus 49% registado no mesmo período de 2022”. Já a Azores Airlines “foi responsável por 26% dos movimentos, bastante acima dos 9% registados pela terceira operadora com mais movimentos registados naquele aeroporto”.

As duas empresas registaram um resultado negativo de 30 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023.