Na capa, destaque ainda para o afastamento de Bernardo Sousa do Lotus Rallye, para a entrevista de Vítor Fraga sobre o mandato na Câmara Municipal de Ponta Delgada, e ainda para as notícias de que o PSD/A defende a demissão do secretário regional da Saúde, e que o Conservatório de Ponta Delgada quer o espaço da antiga Academia das Artes.