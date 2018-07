SATA confrontada com greve dos técnicos de manutenção de aeronaves

As mais lidas

Já em abril os técnicos de manutenção de aeronaves cumpriram uma greve entre as 05:30 e 08:30, pelo período de três meses, tendo na origem da paralisação estado a luta pelo descongelamento das carreiras suspensas há oito anos.

Segundo uma nota de imprensa do grupo SATA, estão a ser “desenvolvidos todos os esforços para minimizar os transtornos decorrentes desta situação”.

Os técnicos de manutenção de aeronaves da SATA Air Açores vão estar em greve até 30 de setembro, entre 00:00 e as 08:00, foi anunciado este sábado.

