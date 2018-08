SATA cancela dois voos entre Lisboa e Faial devido a falta de tripulação técnica

A companhia aérea Azores Airlines cancelou as ligações previstas para esta sexta-feira entre Lisboa e o Faial devido à "falta de tripulação técnica", mas assegurou que os passageiros com destino àquela ilha chegarão em outros voos.

“A SATA Internacional – Azores Airlines lamenta informar que os voos previstos para esta sexta-feira, Lisboa/Horta S4 151 e Horta/Lisboa S4 150, foram cancelados por razões que se prendem com falta de tripulação técnica”, adianta a companhia num comunicado enviado às redações.

De acordo com a SATA, transportadora aérea açoriana, os passageiros com destino à Horta serão encaminhados hoje em outros voos, enquanto aqueles que seguiriam para Lisboa serão transportados sábado "no voo e hora que será brevemente divulgado".

A companhia garante que “está a prestar todo o apoio normal e regulamentar para situações de irregularidade operacional”.