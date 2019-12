SATA cancela algumas ligações entre ilhas açorianas e um voo de Lisboa

A Câmara Municipal da Praia da Vitória pretende retirar, até ao final de 2020, todas as estruturas com amianto em infraestruturas municipais no concelho. A garantia foi dada, esta quarta-feira, pela vereadora Raquel Borges, no final de uma visita a vários espaços no âmbito do levantamento das áreas a intervencionar, adianta nota de imprensa da autarquia.