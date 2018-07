SATA Air Açores reforça oferta de lugares para a Semana do Mar

A SATA Air Açores reforçou a oferta para a ilha do Faial, com o aumento de 360 lugares em quatro voos suplementares operados pelos Q400, em resposta a um aumento da procura registada, por altura da da Semana do Mar, que decorre entre 3 e 12 de agosto.

Segundo a companhia aérea açoriana, há um aumento no número de voos na rota Ponta Delgada/Horta/Ponta Delgada, no dia 3 de agosto e na rota Terceira/Horta/Terceira a 13 de agosto.



Este aumento de capacidade acresce a incrementos anteriormente programados e insere-se na permanente monitorização da procura e respetiva gestão dinâmica da oferta, na responsabilidade social de contribuir para o crescimento da economia e dinamização das festividades regionais, bem como atesta a preocupação que a companhia aérea demonstra para com as necessidades específicas de cada ilha, acrescenta comunicado da SATA.