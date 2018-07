Sara Moreira campeã nacional nos 5.000 metros, um dia depois dos 1.500 metros

As mais lidas

No dia antes, Sara Moreira não foi além do quarto posto, na prova dos 1.500 metros dos Nacionais, vencida pela romena Claudia Bobocea (Sporting), tendo o título sido conquistado por Neide Dias (Benfica).

Sara Moreira concluiu a prova em 15.54,12 minutos, a sua melhor marca do ano, impondo-se às companheiras de equipa Catarina Ribeiro (16.12,72 minutos) e Susana Godinho (16.31,23), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A atleta do Sporting Sara Moreira conquistou o título nacional dos 5.000 metros, em Leiria, um dia depois de ter sido quarta classificada na prova dos 1.500 metros dos Nacionais de atletismo.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok